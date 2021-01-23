استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في روزا

امتلك شاليهك من قرية روزا وسط شبه جزيرة في راس سدر -كمان هتلاقي كل خدماتك في القرية: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه متشطب بمساحة130م وبمقدم 130الف بس وانظمة سداد مختلفة وبدو نفوايد مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774