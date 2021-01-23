استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في روزا

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك من قرية روزا وسط شبه جزيرة في راس سدر -كمان هتلاقي كل خدماتك في القرية: بونج صيدليه نادي صحي به أفضل المتخصصين نادي أجتماعي وجود جواف كار للتنقل في القريه بسهوله وراحه شاليه متشطب بمساحة130م وبمقدم 130الف بس وانظمة سداد مختلفة وبدو نفوايد مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080990
115,000 جنيه
57,000 جنيه
89,000 جنيه
130,000 جنيه
84,000 جنيه
57,000 جنيه
84,000 جنيه
84,000 جنيه
68,000 جنيه
130,000 جنيه
214,000 جنيه
198,000 جنيه
62,000 جنيه
130,000 جنيه
84,000 جنيه