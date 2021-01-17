استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر

امتلك شاليهك في روزا ريزورت بجاردن واسع شاليهك بمساحة130 م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) وعيش وسط ارقى الخدمات فى راس سدر كلها من اكوا بارك وحمام سباحة وجيم وسبا و احجز شاليهك معانا فى ارقي قري راس سدر بمقدم 130 الف فقط وقسط الباقي علي7 سنوات و كلمنا و اعرف تفاصيل اكتر على :01013937774