استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاه - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليه بروف علي شبه جزيرة يعني هتقدر تشوف البحر من اي مكان في القريه براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 84 م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -صالةجيم -نادي صحي لاستفسار ومعرف
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075946
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيلو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيلو

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200مترفدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيول - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في وسط شبه جزيرة براس سدر تشطيب سوبر لوكس علي بعد 60كيول

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بجاردن في روزا عمق 200مترفدان و مسافات بين الوحدات علي البحر يعني هتقدر تعيش في خصوصية ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور ثانى بر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل - في جنوب سيناء مصر

يلا امتلك شاليهك بجاردن صيف علي اجمل بحر في راس سدر واستمتع بجو ملوش مثيل

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

10/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

يوجد لدى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه بمساحه 75 متر دور وسط يحت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

10/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بحديقة علي البحر با قل مقدم 84 الف في راس سدر من روزا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

واستمتع بالإطلالات المميزة على شلالات المياه ذات الرؤية البانورامية علي بحر من روزا براس سدر مباشرة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد - في جنوب سيناء مصر

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا في جو معتدل طول السنة بمقد

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا روزا بتوفرلك شالية بحديقة واسعة وفرح اولادك مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في قارية براس سدر (خليج راس مطارمة ) استلام فوري مساحة 100 متر +50 متر حديقة (ارضي ) عب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع بارقي قري في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بارقي قري في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بارقي قري في راس سدر مساحة الشالية 50 متر ارضي تقسيمة الشالية (غرفة +حمام+ريسبشن +مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 50 متر مقسم ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: راس سدر خليج راس مطارمه - في جنوب سيناء مصر

راس سدر خليج راس مطارمه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع والتسليم فورى شاليه تمليك وليس حق انتفاع بارقى القرى فى راس سدر خليج راس مطارمه 100متر مقسم ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

7/12/2020
صورة الاعلان: كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك - في جنوب سيناء مصر

كل اللي بتحلم بيه هتلاقيه بامتلاك شاليهك من روزا وسط كل خداماتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في قريه روزا علي شكل u بمساحة62م (غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع ) وهتلاقي كل خ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمر وقصي الويك اند علي البحر في نفس الوقت بامتلاك شاليه ببروف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بامتلاك شاليه بجاردن و بمساحة 84م (2غرفة + 1حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +جاردن واسع )من روزا هتستثمر وت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي اجازتك مع اسرتك وفرح الاولاد بامتلاك شاليه بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن بمساحة 130م ( 3غرف+2 حمام +مطبخ+ +ريسبشن+جاردن) بوجهات زجاج ورخام ي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

5/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager