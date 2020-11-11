استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في العين السخنة

هتحب الصيد معانا امتلك شاليهك بحديقة كبيرة بمساحة 110م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع ) و استمتع بكل دقيقةمن وقتك معانا وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا عل واتساب