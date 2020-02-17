استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

(للبيع)
|امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واسترخي واستجم براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|102,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053080
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