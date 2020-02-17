استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واسترخي واستجم براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 102,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053080
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صورة الاعلان: خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافي.
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السويس - مصر
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182,000 جنيه

17/2/2020
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شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل فيو للحديقة وامتلك شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وخليك قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: غير مودك وقضي الويك اند في السخنة - في السويس مصر

غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000 - في السويس مصر

ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك برؤية كاملة على البحر متشطب بالتكيفات والمطبخ بمقدم 120 الف جنيه فى قريتنا هتعيش الرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

قريب من البحر امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اجمل بحر وشاطئ رملى وافضل الخدمات مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

222,000 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة - في السويس مصر

بتدور ع استثمار ربحان تعالى وامتلك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمارك ربحان بامتلاك شاليهك فى بالم بيتش السخنة وسط الرفاهية والجمال اكوا بارك وحمامات سباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

16/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك واستمتع بأحلي جو واجمل مصيف مع اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان هتشوف كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل واستمتع بأجمل فيو مع اولادك او اصحابك وكمان هتستمتع بخد.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل شاطئ رملى فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى فى السخنة وامتلك شاليهك 125م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

لمه العيلة احلى بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك فى السخنة باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وافخم الكافيهات والمطاعم ومارينا للصيد عشان .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

230,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بجنينة جميلة امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عيلتك باجمل جنينة جميلة وسط خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة ومارينا للصيد شاليهك 110 م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

بروف مميز ع اكوا بارك هتمتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بروف مميز هتستمتع باجمل حفلات الشواء والباربكيو وانت فى شاليهك 115م تشطيب سوبر لوكس (2 غرف نوم +ريسب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي - في السويس مصر

لمة العيلة حلوة بس علي بحر السخنة هتبقي احلي واحلي

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة لمة العيلة هتبقي احلي بأمتلاكك شاليه علي الاكوا بارك واسهروا براحتكوا في احلي مطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي اجمل فيو في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي اجمل فيو علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتستمتع بأحلي الخدمات مول تج.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

13/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع دور اول بتراس وسط رفاهيتك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم واكوا بارك وحمامات سباحة واستمتع بهواية الصيد ع ماري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

12/2/2020
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