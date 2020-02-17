استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واسترخي واستجم براحتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة