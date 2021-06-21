استمتع بمياة زرقاء من غير امواج عالية و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر

من غير امواج عالية هتستمتع باجمل بحر فى راس سدر و تمتلك شاليه 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) قريب من كل خدماتك اللى بتحبها اكوا بارك ومطاعم و حمامات سباحة و نادى رياضى كل ده واكتر فى باراديس راس سدر ب180 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و استمتع باجمل مياة زرقاء فى راس سدر