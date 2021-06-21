استمتع بمياة زرقاء من غير امواج عالية و امتلك شاليهك فى باراديس راس سدر

(للبيع)
|من غير امواج عالية هتستمتع باجمل بحر فى راس سدر و تمتلك شاليه 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ +حمام ) قريب من كل خدماتك اللى بتحبها اكوا بارك ومطاعم و حمامات سباحة و نادى رياضى كل ده واكتر فى باراديس راس سدر ب180 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و استمتع باجمل مياة زرقاء فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|باراديس راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097571
255,000 جنيه
91,000 جنيه
91,000 جنيه
88,000 جنيه
74,000 جنيه
294,000 جنيه
203,000 جنيه
188,000 جنيه
62,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه
294,000 جنيه
90,000 جنيه
73,000 جنيه
137,000 جنيه