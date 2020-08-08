استمتع بمصيف طول السنة وامتلك شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)
|مصيفك ممتع طول السنة بامتلاك شاليه 130 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كافيهات ومرسى اليخوت ومطاعم استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع بمصيفك طول السنة فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065162
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