استمتع بمصيف طول السنة وامتلك شاليهك فى راس سدر

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صورة الاعلان: استمتع بمصيف طول السنة وامتلك شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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مصيفك ممتع طول السنة بامتلاك شاليه 130 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كافيهات ومرسى اليخوت ومطاعم استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستمتع بمصيفك طول السنة فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 192,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065162
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4/8/2020
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4/8/2020
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30/7/2020
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(للبيع)

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30/7/2020
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28/7/2020
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(للبيع)

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27/7/2020
صورة الاعلان: متستناش كتير وتعالي امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك - في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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25/7/2020
صورة الاعلان: عيلتك هتتبسط بامتلاك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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25/7/2020
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- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

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23/7/2020
صورة الاعلان: خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

خلى مصيفك احلى وامتلك شاليهك فى جولدن بيتش

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- في جنوب سيناء مصر

خلى صيفك احلى وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط كل الخدمات اللى تحتاجها مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة واكو.
العنوان:

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22/7/2020
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امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

(للتقسيط)

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العنوان:

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20/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز تصيف ع طول تعالى راس سدر

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- في جنوب سيناء مصر

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20/7/2020
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