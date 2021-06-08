استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر

(للتقسيط)
|هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة ومميزات تانيه بمساحة 105 م تشمل (3 غرفة + 2 حمام +رسبشن + مبطخ امريكاني ) وتشطيب سوبر لوكس كل دة عندنا في جازي باي راس سدر باقل مقدم و بالتقسيط المريح بدون فوائد على 6 سنين يلا كلمنا حالا علي فون او تس اب علي (0127984894 ) واعرف تفاصيل اكتر .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|70,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096402
79,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه
125,000 جنيه
46,000 جنيه
80,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
137,000 جنيه
137,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
63,000 جنيه
130,000 جنيه
56,000 جنيه