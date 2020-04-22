استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام - في السويس مصر

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امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بلمة العيلة علي احلي شاطئ رملي وشاليهك وسط المعالم الفرعونية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك ومعبد ابو سمبل وكماان برج القاهرة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرررش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 112,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/4/2020
رقم الإعلان: 2058355
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16/4/2020
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15/4/2020
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12/4/2020
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