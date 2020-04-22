استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام

(للبيع)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بلمة العيلة علي احلي شاطئ رملي وشاليهك وسط المعالم الفرعونية الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك ومعبد ابو سمبل وكماان برج القاهرة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرررش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058355
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