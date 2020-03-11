استمتع بكل لحظة بحياتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)
|استمتع بكل لحظة فى حياتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل وامتلك شاليهك فى السخنة 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) مع اجمل شاطئ رملى باقساط مريحة جدا بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع بكل لحظة فى حياتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055663
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