استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة

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صورة الاعلان: استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

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استمتع بكل دقيقة من وقتك مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة واستمتع بافضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واطفالك هيلعبوا فى اجمل اكوا بارك ونادى صحى عشان تهدى اعصابك وخدمات تاينة كتير شاليهك بروف 100م (2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكان ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 152,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064097
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صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع عيلتك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك - في السويس مصر

عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

تعالي صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف مع اصحابك وعيلتك علي احلي بحر وشوف اجمل فيو وشاليهك 75م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال - في السويس مصر

شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش - في السويس مصر

مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك ف لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وتعالي امتلك الشاليه مفروش جاهز وع بعد 90 دقيقة من بيتك وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك قريب من اكوا بارك وخلى اولادك يلعبوا قدام عينيك قريب من نادى صحى وجيم وسبا وسونا وكافيه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شاليه 90 م للبيع فى احلى قرى السخنة - في السويس مصر

شاليه 90 م للبيع فى احلى قرى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل شاطئ رملى وبافضل خدمات شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

26/7/2020
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صورة الاعلان: بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ماتدورش كتير وتعالى قضى احلى صيف عندنا فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

فى السخنة هتقدر تستمتع باجمل شاطئ رملى وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل المط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: "شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد - في السويس مصر

"شاليه للبيع في العين السخنة استلام قريب اكيد

(للبيع)

- في السويس مصر

""امتلك شالية في العين السخنة 120 م ( 3 غرف + 2 حمام + ريسيبشن + مطبخ امريكي ) تشطيب سوبر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

500,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: ارسم وخطط لمستقبلك وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

ارسم وخطط لمستقبلك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خطط لمستقبلك فى السخنة وامتلك شاليه بروف ع اجمل حمام سباحة قريب من كل خدماتك الترفيهية نادى صحى ومطا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

22/7/2020
صورة الاعلان: خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خلي صيفك علي طول في السخنة وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلي صيفك علي طول وصيف طول ايام السنة في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليه (65م) تشطيب سوبر لوكس مفروووش ب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

عايز استثمار تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استثمر فى المضمون وامتلك شاليهك فى السخنة 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه قريب من اكوا بارك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

قريب من الاكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +حمام +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

الحق العرض وامتلك شاليه مفروش في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

الحق العرض وامتلك حالا شاليه في لاسيرينا السخنة مفروووش يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي تصيف بشنطة هدو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

18/7/2020
صورة الاعلان: استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه - في السويس مصر

استمتع مع لمة العيلة فى المصيف بالسخنه

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع مع عايلتك فى المصيف فى أجمل قرية بالعين السخنة واشترى شالهيك 155م(3غرف+2حمام +ريسبشن +مطبخ أم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

16/7/2020
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