استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)
|استمتع بكل دقيقة من وقتك مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة واستمتع بافضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة واطفالك هيلعبوا فى اجمل اكوا بارك ونادى صحى عشان تهدى اعصابك وخدمات تاينة كتير شاليهك بروف 100م (2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكان ) باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064097
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