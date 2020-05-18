استمتع بقهوتك في التراس واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)
|علي اجمل فيو للاند سكيب استمتع بقهوتك في تراس شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب خدماتك اللي هتحتاجها انت واسرتك مول تجاري وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات اتصل علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات واسم الكمبوند
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059628
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