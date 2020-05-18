استمتع بقهوتك في التراس واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بقهوتك في التراس واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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علي اجمل فيو للاند سكيب استمتع بقهوتك في تراس شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وشقتك 138م (4غرفة+2حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب خدماتك اللي هتحتاجها انت واسرتك مول تجاري وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومدارس ومستشفيات اتصل علي 01279848994 واعرف باقي الخدمات واسم الكمبوند
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 176,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/5/2020
رقم الإعلان: 2059628
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13/5/2020
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13/5/2020
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13/5/2020
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13/5/2020
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13/5/2020
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