استمتع بغروب الشمس وامتلك شاليهك بلاسيرينا السخنة

(للبيع)
|بأمتلاكك شاليه في السخنة هتستمتع بغروب الشمس كل يوم علي بحر السخنة وهتقضي مصيفك في هدوء واستجمام ومع اصحابك او عيلتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمان هدية وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|92,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048991
289,000 جنيه
140,000 جنيه
150,000 جنيه
104,000 جنيه
1,000 جنيه
137,000 جنيه
96,000 جنيه
98,000 جنيه
160,000 جنيه
133,000 جنيه
166,000 جنيه
164,000 جنيه
187,000 جنيه
131,000 جنيه
195,000 جنيه