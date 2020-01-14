استمتع بغروب الشمس وامتلك شاليهك بلاسيرينا السخنة

بأمتلاكك شاليه في السخنة هتستمتع بغروب الشمس كل يوم علي بحر السخنة وهتقضي مصيفك في هدوء واستجمام ومع اصحابك او عيلتك وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش كمان هدية وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات وكل ده بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر