استمتع بعروض نهاية السنة فى راس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بعروض نهاية السنة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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استمتع بعروض نهاية السنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) استلام فورى وبالتقسيط المريح وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومرسى اليخوت بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر واستلمه فورا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 159,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/12/2019
رقم الإعلان: 2046829
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: عيش الاستجمام واستلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الاستجمام واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احلى استجمام هتحس بيه بامتلاك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بالقرب من مطاعم وكافيهات واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك في الروقان - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك في الروقان

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وقضي مصيفك كله في روقان وبعيد عن الدوشة والزحمة و وسط كل احتياجاتك حمامات سبا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر لن تتكرر وجمب كل احتياجاتك مول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: راس سدر احلي مع اصحابك - في جنوب سيناء مصر

راس سدر احلي مع اصحابك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و روح في اي وقت انت واصحابك واعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وقضي احلي ويك اند.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

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العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: متأجرش تانى وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متأجرش تانى وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ليه تأجر لما ممكن تمتلك في راس سدر وتصيف براحتك طووول ايام السنة وسط كل الخدمات وكيدز اريا حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/12/2019
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صورة الاعلان: مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر تعالى دلوقتى واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس (3 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير جو مع صحابك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مصيفك عندنا في لاسيرينا باي راس سدر بأمتلاكك شاليه بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك لسة موجودة بأمتلاكك شاليه في راس سدر علي البحر ومن غير ماتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: قدم لاسرتك احلى صيف واستلم شاليهك الان فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قدم لاسرتك احلى صيف واستلم شاليهك الان فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش احلى صيف مع اسرتك بامتلاك شاليه قريب من البحر فى راس سدر 120 م (3 غرف نوم +2 حمام +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: هتندم لو ملحقتش الاستلام الفورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتندم لو ملحقتش الاستلام الفورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

الحق استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: ماتضيعش وقتك اكتر من كده واستلم شاليهك فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ماتضيعش وقتك اكتر من كده واستلم شاليهك فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متخليش وقتك يضيع اكتر من كده وتعالى راس سدر واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

23/12/2019
صورة الاعلان: انتهز فرصة العروض المميزة فى جولدن بيتش استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

انتهز فرصة العروض المميزة فى جولدن بيتش استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس فى راس سدر (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع باجمل بحر م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

22/12/2019
صورة الاعلان: عيش حياة الرفاهية والجمال فى راس سدر استلام فورى - في جنوب سيناء مصر

عيش حياة الرفاهية والجمال فى راس سدر استلام فورى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياة الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك فى راس سدر105م (2 غرفة +2حمام +ريسبشن + مطبخ امريكى ) تشطيب .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

22/12/2019
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