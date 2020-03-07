استمتع بعائد اكبر وامتلك محلك الجديد بالعاصمة

(للتقسيط)
|دلوقتي بأمتلاكك محل بالعاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بأكبر عائد من محلك بمول sixty بالحي المالي والحكومي وامام اكبر مجمع سينما ومسارح بالعاصمة ومتحف وطني ضخم واكبر مكتبة بالشرق الاوسط ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير جمب محلك ومساحته 50م بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055622
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