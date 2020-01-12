استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|دلوقتى هتقدر تستمتع بسحر الطبيعة بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بجنينة رائعة قريبة من اجمل الاماكن بحر ومرسى اليخوت عشان تلف وتشوف جمال الطبيعة وتستمتع بكل خدماتك كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|183,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048648
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