استمتع بسحر الطبيعة وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش

دلوقتى هتقدر تستمتع بسحر الطبيعة بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 110م تشطيب سوبر لوكس ( 2 غرفة نوم +2 حمام +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بجنينة رائعة قريبة من اجمل الاماكن بحر ومرسى اليخوت عشان تلف وتشوف جمال الطبيعة وتستمتع بكل خدماتك كل ده باقل مقدم واطول فترة سداد تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش