استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: استمتع بخصم 25% وامتلك محل في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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دلوقتي احجز محلك في smart mall واستمتع بخصم 25% وادفع اول قسط بعد الاستلام واستمتع بأحلي استثمار في العاصمة الادارية الجديدة ومحلك 50م تشطيب كامل بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي و وسط عدد كبير من الموظفين يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/7/2020
رقم الإعلان: 2062278
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عايز تستثمر في العاصمة الادارية تعالي امتلك في مول sixty

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5/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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4/7/2020
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2/7/2020
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2/7/2020
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2/7/2020
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العنوان:

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2/7/2020
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استفيد بخصم 25% وامتلك محل في مول smart بالعاصمة

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العنوان:

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القسم: 

225,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محل فى اول مول تجارى فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك محل فى لافييت مول اول مول تجارى فى العاصمة الادارية امام بوابات فندق الماسة وقريب من المحطة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

30,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: امتلك محلك واستلم فايدتك لحد الاستلام فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك محلك واستلم فايدتك لحد الاستلام فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)

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استلم فايدتك لحد الاستلام وامتلك محلك بالعاصمة الادارية قريب من الحى الحكومى وقريب من منطقتي R7 &R 8.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

247,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: عايز تزود فرصتك فى الاستثمار تعالى بيراميدز مول - في القاهرة مصر

عايز تزود فرصتك فى الاستثمار تعالى بيراميدز مول

(للبيع)

- في القاهرة مصر

زود فرصتك فى الاستثمار وامتلك محلك فى بيراميدز مول بموقع مميز جدا فى العاصمةالادارية امام فندق الما.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

1/7/2020
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