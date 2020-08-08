استمتع بخصم 15% وامتلك محلك التجاري في العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك محلك التجاري في smart mall بالعاصمة الادارية الجديدة ومحلك 75م تشطيب كامل بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك في منطقة ال down town بجانب الحي الدبلوماسي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد وبجوار فندق الماسة مباشرة يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|510,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064525
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