استمتع بخصم 12% وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بخصم 12% وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بview مميز ع البحيرات الصناعية وبالقرب من حى السفارات وحمامات سباحة والجامعة الروسية وفندق المساة ومسجد الفتاح العليم بمقدم بسيط وبخصم 12% وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع بالخصومات وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048124
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