استمتع بخصم كبير في العاصمة الادارية وامتلك محل

(للتقسيط)
|استمتع بأكبر خصم علي المحلات في العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town تشطيب كامل بمساحة 65م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|442,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064844
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