استمتع بخصم كبير في العاصمة الادارية وامتلك محل

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بخصم كبير في العاصمة الادارية وامتلك محل - في القاهرة مصر

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استمتع بأكبر خصم علي المحلات في العاصمة الادارية الجديدة في منطقة ال down town تشطيب كامل بمساحة 65م بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد ومحلك بجانب الحي الحكومي والحي الدبلوماسي وعلي بعد دقائق من النهر الاخضر ومحور بن زايد يلا متستناش كتير واتصل دلوقتي ع 01279848994 او ابعتلنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 442,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2020
رقم الإعلان: 2064844
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