استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)
|قضى احلى حفلات الشواء فى السخنة وامتلك شاليه بروف مميز 100 م ( 2 غرفة نوم + مطبخ امريكان +2 حمام + ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس بالفرش و قريب من كافيهات وجيم وسبا و خدمات تانية اكتر كل ده عندنا فى بالم بيتش السخنة ب161 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك باجمل روف فى العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|161,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095521
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