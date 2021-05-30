استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة

قضى احلى حفلات الشواء فى السخنة وامتلك شاليه بروف مميز 100 م ( 2 غرفة نوم + مطبخ امريكان +2 حمام + ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس بالفرش و قريب من كافيهات وجيم وسبا و خدمات تانية اكتر كل ده عندنا فى بالم بيتش السخنة ب161 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك باجمل روف فى العين السخنة