استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة

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صورة الاعلان: استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

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قضى احلى حفلات الشواء فى السخنة وامتلك شاليه بروف مميز 100 م ( 2 غرفة نوم + مطبخ امريكان +2 حمام + ريسبشن ) تشطيب سوبر لوكس بالفرش و قريب من كافيهات وجيم وسبا و خدمات تانية اكتر كل ده عندنا فى بالم بيتش السخنة ب161 الف مقدم والباقى اقساط مريحة جدا من غير فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شاليهك باجمل روف فى العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 161,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/5/2021
رقم الإعلان: 2095521
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9/5/2021
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