استمتع بحفلات الباربكيو واملك شاليهة بروف في العين السخنة

الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة و الاصحاب امتلك شاليهك علي البحر شالية بروف للحفلات بمساحة 110م(2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع) وحاجات كتير مستياك مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب