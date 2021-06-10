استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)
|امتلك شاليه في جازي باي وفرح عائلتك علي بعد خطوات من الهايبر ماركت و المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة و خدمات تانية كتير في جازي باي م 120 م مكون من ( 4 غرفه + 2 حمام + رسبشن + مطبخ تصميم امريكي ) .كلمنا علي الفون او الوتس اب رقم ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك بتشطيب سوبر لوكس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|90,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096636
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