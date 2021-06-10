استمتع بجمال الطبيعة والمساحات الخضراء وامتلك شاليهك في جازي باي

امتلك شاليه في جازي باي وفرح عائلتك علي بعد خطوات من الهايبر ماركت و المطاعم والكافيهات و حمامات السباحة و خدمات تانية كتير في جازي باي م 120 م مكون من ( 4 غرفه + 2 حمام + رسبشن + مطبخ تصميم امريكي ) .كلمنا علي الفون او الوتس اب رقم ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك بتشطيب سوبر لوكس