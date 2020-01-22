استمتع ببحر السخنة صيف وشتا من شاليهك

(للبيع)
|استمتع ببحر السخنة طول ايام السنة صيف او شتا لاعتدال جوها طول السنة وشاليهك جمب كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك وبحيرات صناعية وبجانبها نماذج مصغرة من اجمل المعالم الحضارية ونموذج لبرج القاهرة والشاليه 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل بينا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|101,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050097
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