استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي ) واستمتع بالخدمات المميزة و الحمامات السباحة و هايبر ماركت ومنطقة الملاعب .سوبر لوكس وحاجات تانية كتير في جازي باي راس سدر مستني اي يلا كلمنا فون او وتس اب علي ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن جازي باي راس سدر