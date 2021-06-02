استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)
|استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي ) واستمتع بالخدمات المميزة و الحمامات السباحة و هايبر ماركت ومنطقة الملاعب .سوبر لوكس وحاجات تانية كتير في جازي باي راس سدر مستني اي يلا كلمنا فون او وتس اب علي ( 01279848994) واعرف تفاصيل اكتر عن جازي باي راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095986
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