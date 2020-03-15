استمتع بالهدوء واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء واسكن في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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اسكن في العاصمة الاداريةالجديدة واستمتع بالفيو الرائع علي اللاند سكيب وبجوار حي السفارات مباشرة وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط امريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وتراك للدراجات ونادي رياضي وكيدز اري ومول تجاري وخدمات تانية كتيير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 171,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056035
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه 165 متر للبيع في القاهرة الجديده كمبوند زيد ايست - في القاهرة مصر

شقه 165 متر للبيع في القاهرة الجديده كمبوند زيد ايست

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

الموقع : في قلب القاهرة الجديده التجمع الخامس امام كمبوند لافيستا يتكون المشروع من وحدات سكنية بأبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,788,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: حياتك افضل بامتلاك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

حياتك افضل بامتلاك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش حياة افضل وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس كبير ) قر.
العنوان:

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174,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى Town Gateبخصم ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى Town Gateبخصم ولفترة محدودة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بخصم كبير خلال شهر مارس فى اول كمبوند يعمل بالطاقة الشمسية فى Town Gate شقتك 150 م(3 غرف .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

149,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: بتحب المساحات الكبيرة تعالى Town Gate وخد خصم كبير ع شقتك - في القاهرة مصر

بتحب المساحات الكبيرة تعالى Town Gate وخد خصم كبير ع شقتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هتحب المساحات الكبيرة وانت فى شقتك فى Town Gate بالعاصمة الادارية وسط اجمل المساحات الخضراء والبحيرا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقة فى العاصمة الادارية وسط الهدوء والجمال - في القاهرة مصر

امتلك شقة فى العاصمة الادارية وسط الهدوء والجمال

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقتك فى العاصمة الادارية وسط الهدوء والجمال واجمل المساحات الخضراء قريب من حى السفارات وفندق الماسة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

229,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك واستفيد بالخصم لفترة محدودة فى Town Gate - في القاهرة مصر

امتلك شقتك واستفيد بالخصم لفترة محدودة فى Town Gate

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

لفترة محدودة امتلك شقتك فى Town Gate بخصم 13% ع شقتك 155م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
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138,000 جنيه

15/3/2020
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صورة الاعلان: شقتك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة - في القاهرة مصر

شقتك علي اكبر لاند سكيب بالعاصمة

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة علي اكبر لاند سكيب في كمبوند zavani في قلب العاصمة وجمب كل الخد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

265,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: اسكن بجانب حي السفارات بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

اسكن بجانب حي السفارات بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة واسكن بجانب حي السفارات مباشرة وبالقرب من منطقة الوزارات والقصر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

197,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة - في القاهرة مصر

امتلك في كمبوند zavani وعيش حياة راقية بالعاصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك الجديدة بكمبوند zavani بالعاصمة الادارية الجديدة وعيش حياة راقية بعيد عن الزحمة والازعاج .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10 - في القاهرة مصر

وحدتك بالتجمع الخامس كاملة المرافق والخدمات والتشطيب بدون فوايد وبمقدم 10

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ادفع مقدم 10 % من قيمة الوحدة اللي انت هتختارها من مساحات المشروع اللي بتتنوع مابين 55 م ل 250 م و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في التجمع علي فيو 203 فدان وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدتك في التجمع الخامس بالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد علي فيو 203 فدان من المساحات الخضرا الكمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وسط انواع مختلفة من الزهور الطبيعية بكمبوند zavani واستمتع با.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: الحق واحجز وحدتك مع ora بمقدم 100 الف فقط في ارقي كمبوند سكني بالتجمع الخ - في القاهرة مصر

الحق واحجز وحدتك مع ora بمقدم 100 الف فقط في ارقي كمبوند سكني بالتجمع الخ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

وحدتك بمقدم مميزجدا 100 الف فقط ودا لان اول سعر للمشروع ومش بي كدا لان كمان اول مشاريع ora في التجم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

ابعد عن زحمة القاهرة وامتلك في zavani بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك في zavani العاصمة الادارية الجديدة وابعد عن زحمة القاهرة وعيش في هدوء واسترخاء وشقتك 205م (4غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

218,000 جنيه

14/3/2020
صورة الاعلان: شقتك المميزة في كمبوند زيد ايست كاملة التشطيب وبالتقسيط علي 10 سنين - في القاهرة مصر

شقتك المميزة في كمبوند زيد ايست كاملة التشطيب وبالتقسيط علي 10 سنين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك في اميز كمبوند في اكتوبر كمبوند زيد ايست وانضم لعملاء المهندس نجيب ساويرس في اول كمبوند .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

13/3/2020
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