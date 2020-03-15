استمتع بالهدوء واسكن في العاصمة الادارية

(للبيع)
|اسكن في العاصمة الاداريةالجديدة واستمتع بالفيو الرائع علي اللاند سكيب وبجوار حي السفارات مباشرة وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بالتقسيط امريح وبدون فوائد وبأقل مقدم وجمب كل الخدمات حمامات سباحة وتراك للدراجات ونادي رياضي وكيدز اري ومول تجاري وخدمات تانية كتيير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056035
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