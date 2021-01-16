استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة

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صورة الاعلان: استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة - في السويس مصر

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متدورش كتير ومتفكرش تاني في الايجارامتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون من(2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) بمساحة90 كل ده بمقدم143الف بس وقسط الباقي على 6سنوات واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير كل ده وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 143,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080353
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12/1/2021
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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

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11/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فوري تشطيب سوبر لوكس بالعين السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

489,000 جنيه

9/1/2021
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السويس - مصر
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9/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليهك وخلي الفرش علينا في لاسرينا بالم بيتش

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- في السويس مصر

بحر بلون السماء وشمس وهواء يعني بالم بيتش شاليهك بتراس+الفرش هدية+تشطيب سوبر لوكس =شاليه الاحلام علي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

89,000 جنيه

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8/1/2021
صورة الاعلان: شاليه بموقع متميز ع البحر في راس سدر - في السويس مصر

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- في السويس مصر

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العنوان:

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8/1/2021
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