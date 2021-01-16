استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة

متدورش كتير ومتفكرش تاني في الايجارامتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون من(2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) بمساحة90 كل ده بمقدم143الف بس وقسط الباقي على 6سنوات واستمتع بارقي وافضل الخدامات من -حمامات سباحة -اكوا بارك-فندق 5نجوم -هايبر ماركت-كافيهات ومطاعم-منطقة ملاعب-مارينا للصيد وحاجات تانية كتير كل ده وكلمنا دلوقتي علي فون او واتس 01013937774