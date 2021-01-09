استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بالفرش من بالم بيتش

(للتقسيط)
|تعاقد الان واستلم شاليهك تشطيب سوبر لوكس+الفرش هدية واختار شاليك من مجموعة متميزة في اجمل قري العين السخنة ومتكامله الخدامات وعلي موقع متميز من البحر بمساحة100 مكون (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف)تواصل معانا واحجز وحدتك فبل اي حد ع 010139337774 فون او واتس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|152,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079288
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