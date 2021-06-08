استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

(للبيع)
|115 الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع) وحاجات كتير مستياك مستني اي كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة عن جازي باي راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|77,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096404
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