استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

115 الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع) وحاجات كتير مستياك مستني اي كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة عن جازي باي راس سدر