استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

استمتع بالاجازة علي شاطئ رملي من غير صخورفالسخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس بمقدم 164 الفـ فقط و كمان هتقسط 6سنين و بدون اى فوائد بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار