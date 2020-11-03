استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

(للتقسيط)
|استمتع بالاجازة علي شاطئ رملي من غير صخورفالسخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس بمقدم 164 الفـ فقط و كمان هتقسط 6سنين و بدون اى فوائد بمساحة105م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ امريكي+ ريسبيشن+روف) وقريب من جميع الخدمات من اكوابارك وسباحة وجيم وسبا يلا كلمنا علي 01013937774 فون او واتساب وانتهز الفرصة قبل غلاء الاسعار
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081250
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