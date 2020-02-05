استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع واستجم واسترخي براحتك بدون ازعاج ومن غير زحمة يعني هتصيف في مع اولادك في روقان و وسط امن وحراسة 24 ساعة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي