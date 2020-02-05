استمتع بالفيو الرائع واستجم في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بالفيو الرائع واستجم واسترخي براحتك بدون ازعاج ومن غير زحمة يعني هتصيف في مع اولادك في روقان و وسط امن وحراسة 24 ساعة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051681
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