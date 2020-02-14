(للبيع)
|استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه *اراضي بمساحات متميزة جدا تبدأ من 100 متر *علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات *استلام فوري *قريبه لجميع الخدمات والمواصلات *منطقه راقيه *بالجوار من كارفور والداون تاون *بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052730
اتصل
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل