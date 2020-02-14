استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه *اراضي بمساحات متميزة جدا تبدأ من 100 متر *علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات *استلام فوري *قريبه لجميع الخدمات والمواصلات *منطقه راقيه *بالجوار من كارفور والداون تاون *بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052730
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: ارض على مساحة 1800 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 1800 متر للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 1800 متر للبيع ببرج العرب المتر 1000 جنيه للتواصل : 01001910248 01223342232 012266528.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب سعرالمتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 2200 متر - في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 2200 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: _ ارض عل مساحة 5300 متر - في الإسكندرية مصر

_ ارض عل مساحة 5300 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ ارض عل مساحة 5300 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب ب5مليون و700الف 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/1/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 8500 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 8500 متر للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 8500 متر للبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط كيماويات مطلوب 10 مليون 01001910248 01223.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

(للبيع)

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ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: قطعة ارض سموحة في شارع النصر - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر امام جرين بلازا ٨٠٠٠٠ متر ، سعر المتر 170.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
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