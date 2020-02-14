استمتع بالسكن الراقي والهدوء والتميز بأرقي مكان بالاسكندريه *اراضي بمساحات متميزة جدا تبدأ من 100 متر *علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات *استلام فوري *قريبه لجميع الخدمات والمواصلات *منطقه راقيه *بالجوار من كارفور والداون تاون *بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 01205309435