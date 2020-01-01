استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وكل الخدمات جمب شاليهك - في جنوب سيناء مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمتع بالرفاهية وبكل الخدمات اللي جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

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العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 63,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047421
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وهتستمتع بالجمال والفيو البحر الروعة وهتشوف الجمال في كل حاجة حواليك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وسط اللاند سكيب وحمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومرسي لليخوت ومارين.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: ابدأ السنة الجديدة بشاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ابدأ السنة الجديدة بشاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في لاسيرينا باي وابدأ السنة الجديدة وانت ممتلك احلي شاليه في ارقي قرية في راس سدر وجمب كل خدما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون - في جنوب سيناء مصر

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر في لاسيرينا باي وخليك في المضمون وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

30/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي بأقل الاسعار وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط وجمب كل الخدمات ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

29/12/2019
صورة الاعلان: عيش الاستجمام واستلم شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش الاستجمام واستلم شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

احلى استجمام هتحس بيه بامتلاك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بالقرب من مطاعم وكافيهات واكوا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

28/12/2019
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صورة الاعلان: استمتع بعروض نهاية السنة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بعروض نهاية السنة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بعروض نهاية السنة وامتلك شاليهك تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) استل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

28/12/2019
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وخليك في الروقان - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وخليك في الروقان

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وقضي مصيفك كله في روقان وبعيد عن الدوشة والزحمة و وسط كل احتياجاتك حمامات سبا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك ع البحر فرصة لن تتكرر في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرصتك بأمتلاك شاليه في راس سدر علي البحر لن تتكرر وجمب كل احتياجاتك مول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: راس سدر احلي مع اصحابك - في جنوب سيناء مصر

راس سدر احلي مع اصحابك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر و روح في اي وقت انت واصحابك واعمل كل الحفلات اللي نفسك فيها وقضي احلي ويك اند.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

52,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر يعني مصيف طول السنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر يعني مصيف طول ايام السنة و في اي وقت وهتعلم فيه كل اللي انت عاوزه وبمقدم بسيط وبدو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

64,000 جنيه

25/12/2019
صورة الاعلان: متأجرش تانى وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

متأجرش تانى وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

ليه تأجر لما ممكن تمتلك في راس سدر وتصيف براحتك طووول ايام السنة وسط كل الخدمات وكيدز اريا حمامات سب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مش لازم تستنى الصيف عشان تروح تغير جو فى راس سدر تعالى دلوقتى واستلم شاليهك فورا تشطيب سوبر لوكس (3 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

195,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باحلى جو مع صحابك واستلم شاليهك فورا ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير جو مع صحابك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

24/12/2019
صورة الاعلان: عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز مصيف ليك و لاولادك ؟ تعالي امتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مصيفك عندنا في لاسيرينا باي راس سدر بأمتلاكك شاليه بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل خدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

23/12/2019
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