استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استمتع بالرفاهية في راس سدر وامتلك شاليه علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتسقيط المريح وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 80,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/5/2020
رقم الإعلان: 2058836
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وصيف في المضمون - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وصيف في المضمون

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلي مصيفك في المضمون وامتلك شاليهك في راس سدر علي اجمل بحر وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من خدماتك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك قريب من خدماتك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من خدماتك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى للبيع فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فى راس سدر فورا قريب من اكوا بارك وكافيهات ومطاعم 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: وسط الخدمات الترفيهية امتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وسط الخدمات الترفيهية امتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وسط الخدمات الترفيهية روح علي راس سدر وصيف مع اولادك وسط حمامات السباحة والاكوا بارك وكيدز اريا للاط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: بعيد عن الزحمة والازعاج تعالي صيف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بعيد عن الزحمة والازعاج تعالي صيف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روح علي راس سدر وصيف مع صحابك او عيلتك بعيد عن الزحمة والازعاج واستجم واستمتع بالفيو الروعة علي بحر .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

2/5/2020
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م بروف مميز (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

30/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اصنع اجمل اللحظات وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى 125م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالخصوصية وصيف في شاليه خاص بيك وبعيلتك ومساحته 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك مع اولادك وقضي الويك اند زي مانت عايز في اي وقت بالتقسيط المريح و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى ف جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى ف جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وسط افضل خدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وسط افضل خدمات فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك في اي وقت طول السنة لاعتدال الجو طول ايام السنة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت - في جنوب سيناء مصر

عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وريح دماغك من زحمة المصايف وفرح اولادك واطمن عليهم وهما بيلعبوا براحتهم وشال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شاليه تمليك قريب من حمامات السباحة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه تمليك قريب من حمامات السباحة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا قريب من المطاعم فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا قريب من المطاعم فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر قريب من المطاعم والكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 120م (2 غرف نوم +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

23/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager