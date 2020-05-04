استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)
|استمتع بالرفاهية في راس سدر وامتلك شاليه علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتسقيط المريح وبدون فوائد واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058836
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