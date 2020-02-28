استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر براحتك في اي وقت في المطاعم والكافيهات واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وسط امن وحراسة 24 ساعة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر