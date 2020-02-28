استمتع بالرفاهية علي بحر راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالرفاهية واللعب في حمامات سباحة واكوا بارك وكل واسهر براحتك في اي وقت في المطاعم والكافيهات واولادك هيلعبوا براحتهم في الكيدز اريا وسط امن وحراسة 24 ساعة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054387
175,000 جنيه
159,000 جنيه
63,000 جنيه
190,000 جنيه
208,000 جنيه
175,000 جنيه
167,000 جنيه
75,000 جنيه
63,000 جنيه
63,000 جنيه
80,000 جنيه
208,000 جنيه
68,000 جنيه
57,000 جنيه
63,000 جنيه