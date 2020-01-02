استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة

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صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بالخصوصية والرفاهية وكمان خدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 98,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/1/2020
رقم الإعلان: 2047427
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صورة الاعلان: هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة - في السويس مصر

هتستمتع بأجمل فيو من الرووف بشاليهك في السخنة

(للبيع)

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2/1/2020
صورة الاعلان: السعادة ليها طعم جديد بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

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2/1/2020
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2/1/2020
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شاليهك يبعد عن بيتك ب 60 دقيقة فقط

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2/1/2020
صورة الاعلان: وانت فى شاليهك فى السخنة مش هتحتاج اى حاجه - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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1/1/2020
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(للبيع)

- في السويس مصر

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159,000 جنيه

1/1/2020
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صورة الاعلان: دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

دور ع الاستثمار الصح وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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1/1/2020
صورة الاعلان: كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة - في السويس مصر

كفاية شغل وتعالي استجم في السخنة

(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
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109,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

خدماتك كله جمب شاليهك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

98,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

وسط خدمات كتيرة امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك وسط خدماتك الكتيرة مطاعم وكافيهات واكوا بارك وشاطئ رملى وحمامات سباحة وامتلك شاليه 90 تشطيب سوب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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31/12/2019
صورة الاعلان: بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

بجاردن خاص هتمتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بجاردن فى السخنة 110 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) وخلى ا.
العنوان:

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القسم: 

181,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا - في السويس مصر

تعالى امتلك شاليه فى السخنة وسيب الباقى عليناا

(للبيع)

- في السويس مصر

سيب الباقى علينا وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 125 م بروف مميز (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

وسط الاهرامات وابو الهول امتلك شاليهك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه في السخنة بقي وسط المعالم الحضارية ونهر النيل ومنها الاهرامات وابو الهول ومعبد الكرنك والقلعة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة - في السويس مصر

علي النيل شاليهك تسطيب سوبر لوكس في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك علي النيل في السخنة ؟؟ ايوة الشاليه علي النيل في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة وكمان جمب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

107,000 جنيه

31/12/2019
صورة الاعلان: فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك - في السويس مصر

فى السخنة هتعيش مبسوط وتمتلك شاليه ع الاكوا بارك

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش مبسوط وسط عيلتك وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

30/12/2019
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