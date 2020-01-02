استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بالخصوصية والرفاهية وكمان خدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|98,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047427
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