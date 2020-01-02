استمتع بالخصوصية وامتلك في شاليهك في السخنة

امتلك شاليهك في السخنة واستمتع بالخصوصية والرفاهية وكمان خدماتك كلها جمب شاليهك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا متضيعش الفرصة من ايدك وكلمنا علي 01279848994 وامتلك في السخنة