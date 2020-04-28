استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)
|امتلك في راس سدر واستمتع بالخصوصية وصيف في شاليه خاص بيك وبعيلتك ومساحته 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|65,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058565
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