(للبيع)
|استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك في اي وقت طول السنة لاعتدال الجو طول ايام السنة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058476
87,000 جنيه
212,000 جنيه
199,000 جنيه
174,000 جنيه
138,000 جنيه
188,000 جنيه
175,000 جنيه
73,000 جنيه
87,000 جنيه
112,000 جنيه
167,000 جنيه
175,000 جنيه
208,000 جنيه
77,000 جنيه
74,000 جنيه