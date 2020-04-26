استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك في اي وقت طول السنة لاعتدال الجو طول ايام السنة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر