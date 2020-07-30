استمتع بالخصم الكبير وامتلك شقة في العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بالخصم الكبير وامتلك شقة في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استمتع بالخصم الكبير في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وكيدز اريا النافورة الراقصة وخدمات غيرهم كتير وشقتك 172م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه اتصل ع 01279848994 والحق الخصم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 83,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/7/2020
رقم الإعلان: 2064120
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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30/7/2020
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28/7/2020
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28/7/2020
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28/7/2020
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28/7/2020
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