استمتع بالخصم الكبير وامتلك شقة في العاصمة الادارية

(للبيع)
|استمتع بالخصم الكبير في green avenue العاصمة الادارية الجديدة وامتلك شقتك وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وكيدز اريا النافورة الراقصة وخدمات غيرهم كتير وشقتك 172م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط المريح يلا مستني ايه اتصل ع 01279848994 والحق الخصم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|83,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064120
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