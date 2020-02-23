استمتع بالخدمات وامتلك شاليهك علي البحر في راس سدر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأجمل جو واجمل بحر مباشرة من شاليهك واستمتع مع اولادك بالمصيف وجمب كل خدماتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في راس سدر