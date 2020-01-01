استمتع بالجمال والفيو الروعة في راس سدر

(للبيع)
|شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وهتستمتع بالجمال والفيو البحر الروعة وهتشوف الجمال في كل حاجة حواليك وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047335
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