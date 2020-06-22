استمتع بالتصميم الايطالى فى كمبوند ارمونيا العاصمة الادارية

اشترى شقتك فى كمبوند ارمونيا بالعاصمة الادارية الجديدة على التصميم الايطالى واقصى حدودو من الرقى والرفاهية شقتك 180م(3غرف +حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) واستمتع بجمال المكان فى قلب العاصمة كلمنا دلوقتى واحجز معانا على 01279885336