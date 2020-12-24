استمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاهرة وتم

(للبيع)
|استمتع باطلاله مميزة علي اجمل شواطئ راس سدر علي بعد ساعة ونص من القاهرة وتملك شاليه بمساحة68م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) بمقدم 68 الف واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077410
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