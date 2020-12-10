استمتع باطلاله البحر حواليك وامتلك شاليهك من روزا في الكيلو 60 براس سدر

استمتع بخصوصيه عاليه ليك ولاسرتك وامتلك شاليه بروف واسع علي بحر من روزا براس سدر مباشرة بعد نفق الشهيد حمدي داخل كوردون المدينة الجديدة بمساحة 67 م كون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدامات القرية: -مسجد -5حمامات سباحة موزعين علي حميع الوحدات منهم 2 حمام سباحة للاطفال -2ميني اكوا بارك -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -سلاسل مطاعم مميزة -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا -صالةجيم -نادي صحي لاست