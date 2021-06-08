استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

(للبيع)
|استمتع انت وعائلتك علي شالية علي البحر 105م يشمل (3 غرف + 2 حمام + مطبخ + ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس في جازي باي راس سدرباقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح جدا وبدون فوائد تقع في ارقي منطقه في راس سدر وميه صافية وهادية وبعيدة عن الصخور الخدمات متكاملة ومالهاش مثيل حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات و اكوا بارك يلا مستني اي كلمنا فون أو واتساب واحجز شاليهك بأرقى قري راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096403
70,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه
125,000 جنيه
46,000 جنيه
80,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
137,000 جنيه
137,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
63,000 جنيه
130,000 جنيه
56,000 جنيه