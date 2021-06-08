استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

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صورة الاعلان: استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك - في جنوب سيناء مصر

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استمتع انت وعائلتك علي شالية علي البحر 105م يشمل (3 غرف + 2 حمام + مطبخ + ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس في جازي باي راس سدرباقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح جدا وبدون فوائد تقع في ارقي منطقه في راس سدر وميه صافية وهادية وبعيدة عن الصخور الخدمات متكاملة ومالهاش مثيل حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات و اكوا بارك يلا مستني اي كلمنا فون أو واتساب واحجز شاليهك بأرقى قري راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 79,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096403
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

115 الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص - في جنوب سيناء مصر

في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في جازي باي الاجازة هاتحلي امتلك تاون هاوس رائع علي البحر وكمان استمتع بالخدمات المميزة قريبة من الم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 46000 تقدر تمتلك شالية بفيو رائع علي البحر تشمل ( غرفه + حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وعلي بع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

46,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضي احلي الاوقات وامتلك شاليهك في جازي باي مساحة 120 م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مبطخ امريكي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

8/6/2021
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صورة الاعلان: شالية للبيع في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 127 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع بجو البحر والهدوء علي مساحة 90م تشمل (2غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ امريكي +مساح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في موسي كوست هتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء في مساحة 180 م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمجرد امتلاكك شاليه في موسي كوست هتستمتع بجو معتدل طول السنة وبخدمات مميزة وقرب المطاعم والكافيهات و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه - في جنوب سيناء مصر

عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/6/2021
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