استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

استمتع انت وعائلتك علي شالية علي البحر 105م يشمل (3 غرف + 2 حمام + مطبخ + ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس في جازي باي راس سدرباقل مقدم والباقي بالتقسيط المريح جدا وبدون فوائد تقع في ارقي منطقه في راس سدر وميه صافية وهادية وبعيدة عن الصخور الخدمات متكاملة ومالهاش مثيل حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات و اكوا بارك يلا مستني اي كلمنا فون أو واتساب واحجز شاليهك بأرقى قري راس سدر