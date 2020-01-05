(للبيع)
|استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من مرسى اليخوت ومارينا للصيد واكوا بارك ومطاعم كل ده باقل مقدم وباقساط تصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|166,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047742
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