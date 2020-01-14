(للبيع)
|استمتع باجمل ايامك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م ( 3غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) بالقرب من عالم ديزنى وفندق الماسة وحى السفارات ومولات تجارية ومستشفيات ومدارس كل ده بالعاصمة الادارية بخصم 6 % وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك فى اجمل كمبوند بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|153,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048976
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