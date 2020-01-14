استمتع باجمل ايامك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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صورة الاعلان: استمتع باجمل ايامك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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استمتع باجمل ايامك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 150 م ( 3غرفة +2 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) بالقرب من عالم ديزنى وفندق الماسة وحى السفارات ومولات تجارية ومستشفيات ومدارس كل ده بالعاصمة الادارية بخصم 6 % وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك فى اجمل كمبوند بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 153,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2020
رقم الإعلان: 2048976
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14/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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13/1/2020
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القسم: 

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13/1/2020
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العنوان:

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القسم: 

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13/1/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

227,000 جنيه

13/1/2020
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(للتقسيط)

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العنوان:

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القسم: 

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13/1/2020
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13/1/2020
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