استمتع باجمل اكوا بارك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)
|استمتع باجمل اكوا بارك وحمامات سباحة وكل فى افخم المطاعم والكافيهات وامتلك شاليه 90م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 9 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047090
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