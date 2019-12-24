استمتع باجمد العروض وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|استفيد باجمد العروض عندنا فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك تشطيب اكسترا لوكس 180 م ارضى بجاردن (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) بموقع حيوى ومميز وسط الخدمات والمساحات الخضراء وكريستال لاجون باقل مقدم واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستفيد باجمد العروض وامتلك شقة بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046495
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