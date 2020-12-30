استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

(للتقسيط)
|متدورش كتير الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن).-وهتلاقي كل خدامتك: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات كل ده بمقدم 115 الف بس واقساط علي 6 سنوات للتواصل فون او واتس 010113937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078128
56,000 جنيه
120,000 جنيه
62,000 جنيه
68,000 جنيه
84,000 جنيه
67,000 جنيه
67,000 جنيه
(للبيع)- في جنوب سيناء مصر
68,000 جنيه
68,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه
67,000 جنيه
62,000 جنيه
62,000 جنيه
56,000 جنيه