استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

متدورش كتير الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن).-وهتلاقي كل خدامتك: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات كل ده بمقدم 115 الف بس واقساط علي 6 سنوات للتواصل فون او واتس 010113937774