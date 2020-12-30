استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر - في جنوب سيناء مصر

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متدورش كتير الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 115م مكون من (3غرفة+2حمام+تراس+مطبخ امريكي+ريسبشن).-وهتلاقي كل خدامتك: بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات كل ده بمقدم 115 الف بس واقساط علي 6 سنوات للتواصل فون او واتس 010113937774
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/12/2020
رقم الإعلان: 2078128
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بحر وشمس وهواء منعش طول السنه وحفلات بدوية وهتلاقي كل الي نفسك فيه بامتلاكك شاليه من روزا بمقدم 56 ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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56,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 120 الف امتلك شاليه من روزا في راس وهتعيش جمال الطبيعة وهتجدد طاقتك من تانى شاليهك واختار نظام.
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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم62 الف امن مستقبل اولادك واستثمر بامتلاك شاليه في راس سدر وسط شبه جزيرة بخصوصية تامة علي البحر .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا يعني روقان وراحة البال امتلك شاليه بمقدم 68 الف فقط من روزا في راس سدر واختار نظام الاقساط اللي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في شاليه علي البحر ورمال صافيه وناعمة بدون صخور وباقل مقدم يبقي امتلك شاليهك من روزا في را.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش في رفاهية وخصوصية تامة بامتلاك شاليه في راس سدر بمساحة67م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة بموقع متميز للبيع بمقدم 84 الف فقط في راس سدر وتسهيلات في السداد وبدون فوايد بمساحة عشان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز - في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م عل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م علي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا - في جنوب سيناء مصر

انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن واسع علي اجمل شواطئ راس سدر بمقدم 62 الف فقط بس واختار نظام سداد اللي يناسبك بدو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك بروف علي اجمل شاطئ وسط شبه جزيرة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك بروف علي اجمل شاطئ وسط شبه جزيرة براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عشان راحتك و سعادتك تهمنا شاليهك بروف عشان تقدر تستمع بلمة الصحاب و حفلات الشواه84م مكون من (2غرفة+ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك من روزا واستمتع بالقعدات بدوية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك من روزا واستمتع بالقعدات بدوية

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بمساحة67م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) بمقدم 6.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن في شبه جزيرة براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن في شبه جزيرة براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا هتحقق حلمك بامتلك شاليهك علي شاطئ رملي براس سدر بمساحة 62م مكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

28/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل المناظر الطبيعيه وامتلك شاليهك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل المناظر الطبيعيه وامتلك شاليهك براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة للبيع من روزا براس سدر بمساحة 62ممكون من (غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس + جاردن خاص) بمقدم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

27/12/2020
صورة الاعلان: لمحبي الصيد شاليه في راس سدر بمقدم 56 الف فقط - في جنوب سيناء مصر

لمحبي الصيد شاليه في راس سدر بمقدم 56 الف فقط

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 56 الف وتسهيلات في السداد هتقدر تمتلك شاليهك وسط شبه جزيرة براس سدر بمساحة56 و مكون من (غرفة+.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

27/12/2020
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